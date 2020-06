1









Pjanic o Khedira per la finale? Sarri si fa più furbo e inizia dalle certezze: cioè Rodrigo Bentancur, che in regia o da interno sarà l'uomo del centrocampo bianconero. Chissà se arriverà a toccare quei '150 palloni' che Sarri aveva predetto nel futuro di Miralem Pjanic: alla fine, il bosniaco sembra aver mollato; adesso è il momento di farsi avanti per Rodrigo.



IL POSTO GIUSTO - Al posto giusto, Bentancur. E pure al momento giusto: perché tra il calo di Pjanic e i problemi fisici di Khedira, l'uruguaiano si è infilato con la solita classe e ha saputo dettare i tempi della sua squadra. Più diretti, dinamici. Con la verticalizzazione fissa come missione principale, subordinata di tanto in tanto al recupero palla e alle imbucate da dietro. Ecco, da migliorare forse c'è solo quello: l'inserimento senza palla, specialmente se avrà Pjanic al suo fianco.