2021 da incorniciare per la Juventus, che vuole proseguire il magic moment dopo la qualificazione in finale di Coppa Italia contro il Napoli di Gattuso, che ritrova lungo il cammino dopo la sfida in finale di Supercoppa, portata a casa dalla squadra di Pirlo. Arbitro del match sarà Doveri, coadiuvato dagli assistenti Giallatini, Preti e dal quarto uomo Calvarese. Al Var ci sarà Valeri, mentre all’Avar Bindoni. Segui in diretta su IlBianconero.com gli episodi di moviola più significativi.



92’ – Giallo per Rabiot, che non d’accordo per un fallo fischiato calcia via il pallone​



62’ – Illusione del gol per la Juventus. Palla scodellata in area su calcio d’angolo, De Ligt allunga per Chiellini che spizza nuovamente di testa, Morata raccoglie e ribadisce in rete. Gol annullato però, perché Chiellini si trovava in fuorigioco



55’ – Danilo scappa sulla fascia, Bakayoko lo placca e lo trascina per terra, beccandosi l’ammonizione



44’ – Cuadrado entra in ritardo su Lozano su disimpegno di Szczesny, giallo per il colombiano



30’ – CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Chiellini sbraccia in area di rigore su Rrahmani per prendere posizione, colpendolo in volto. Dopo il richiamo del Var e l’on field review, Doveri giudica il braccio largo punibile con calcio di rigore, ammonendo il capitano della Juve



22’ – Di Lorenzo stende Chiesa in ripartenza, giallo inevitabile



17’ – Primo episodio da moviola della partita. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo del Napoli, Chiellini salta con Maksimovic, toccando il pallone con il braccio. Per l’arbitro non c’è nulla, dato che il difensore bianconero impatta la sfera con il braccio attaccato al corpo, per di più di spalla rispetto alla direzione del lancio. Rapido chek del Var, che conferma la sensazione di Doveri