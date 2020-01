Dopo il derby della Capitale, ecco il posticipo di lusso della 21esima giornata tra Napoli e Juventus. Al San Paolo si affrontano la squadra di Rino Gattuso e quella di Maurizio Sarri. Dirige il match l'arbitro Mariani. IlBianconero.com analizza tutti gli episodi da moviola e vi fornisce la rispettiva posizione:



NAPOLI – JUVENTUS h. 20.45

MARIANI

MANGANELLI – GIALLATINI

IV: LA PENNA

VAR: ROCCHI

AVAR: DEL GIOVANE



70' - Mancano 20' alla fine quando Zielinski in are calcia al volo ma il pallone viene respinto dalla mano di Cuadrado: l'arbitro lascia proseguire ed è giusto, perché il colombiano era troppo vicino al pallone e la mano non ha aumentato il volume del corpo.



66' - Giallo a Rabiot per un intervento irregolare su Mario Rui



60' - Ammonito Bentancur per un intervento su Zielinsk a metà campo. Proteste di Gattuso dalla panchina perché voleva il vantaggio 52' - Annullato un gol a Ronaldo per un precedente fuorigioco di Gonzalo Higuain, che effettivamente è partito Di Lorenzo, ultimo giocatore del Napoli



45' - Intervallo



29' - Prima ammonizione della partita: arriva a Demme per un intervento in ritardo su Pjanic.



1' - Partiti!