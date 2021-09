Saranno milioni i tifosi e gli appassionati di calcio che domani accenderanno i propri dispositivi per guardare Napoli-Juventus, il big match della terza giornata di campionato. Per l'occasione, secondo quanto riporta La Repubblica, Dazn ha rafforzato la propria rete, per fare in modo che lo streaming rimanga fluido per tutti i 90' e che non ci siano cali di qualità della trasmissione durante la partita.