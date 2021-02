Sulla legittimità o meno del calcio di rigore si continuerà a discutere nelle prossime ore, ma di certo l'immagine di Giorgio Chiellini che interviene a mano aperta in area sul volto di Amir Rrahmani, durante Napoli-Juventus di stasera, è diventata virale in poco tempo. Come si consueto ognuno ha assegnato al frame un significato del tutto de-contestualizzato: c'è chi ha rievocato una celebre scena del Titanic, e chi ha paragonato la "difesa" del centrale bianconero alla bagarre che contraddistingue l'apertura di un buffet ad un matrimonio… Vi proponiamo qui una rassegna dei post più divertenti circolati in queste ore su Instagram.