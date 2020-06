Para, strilla, indica e rassicura. E come si arrabbia quando i compagni non lo ascoltano! Gigi Buffon live. Nella partita contro il Napoli la voce del portiere della Juve si sente forte e chiara perché sulle tribune dell'Olimpico non c'è (quasi) nessuno. Secondo le regole post virus sono massimo 300 le persone che possono entrare allo stadio, giocatori compresi. Per questo i richiami di Buffon non hanno filtri, ed è facile sentire il cambio del tono della voce quando ha qualcosa da ridire ai suoi compagni. Gigi live tra i pali, come un Grande Fratello.