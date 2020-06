Maurizio Sarri ha sciolto i dubbi per la finale di Coppa Italia contro il Napoli che inizierà tra qualche minuto. Ancora Juve in campo e ancorain regia, l'allenatore non rinuncia al suo regista e ai lati del bosniaco ha scelto Bentancur e Matuidi. E Sami? Out. Neanche in panchina a causa di un affaticamento all'adduttore destro rimediato nell'ultimo allenamento. Altro stop quindi per il tedesco, dopo essere rientrato nella semifinale contro il Milan giocando poco meno di mezz'ora.