Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne, autore del gol del rigore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro la Juventus vinta per 1-0: “Siamo contenti del risultato e della prestazione, abbiamo fatto una prova di squadra, giocando alla fine uno in meno perché Lozano era stanco, abbiamo portato a casa un risultato importante”.



SUL PERIODO – “Quest’anno non stiamo facendo benissimo come la fine dell’anno scorso, stiamo avendo tanti problemi, dal Covid agli infortuni, non è facile. Guardiamo avanti perché si gioca ogni 3 giorni e non possiamo stare a pensare ad ogni episodio. Dobbiamo lavorare e andare avanti”.



SUL RIGORE – “Io ero sereno perché ho la fiducia dei miei compagni e del mister, ho messo una pietra sopra, se penso agli errori non vado più avanti”



100 GOL - “Da napoletano raggiungere questo traguardo è un orgoglio, punto ad andare avanti. La dedica era per mia moglie che domani è san Valentino, poi a tutti i miei compagni e tifosi, sono contento così”.