Lorenzo Insigne, a Sky Sport, ha presentato Napoli-Juve.



NAPOLI-JUVE - "Partita diversa? Sappiamo che non stiamo attraversando un grande momento. Ora è il momento di reagire, di tirare ognuno di noi tutto quello che ha dentro. Non abbiamo tempo di deprimerci. Alziamo la testa e pedaliamo. Sappiamo che di fronte avremo una grande squadra. Proveremo a fare il nostro gioco".



PER GATTUSO - "Io non vedo nessuna incertezza oltre a leggere qualcosina. Siamo tranquilli, siamo con il mister come dimostrato e come ci siamo detti. Non è lui il colpevole, in campo scendono pure i giocatori. Insieme dobbiamo venirne fuori, sia giocatori che allenatore".



SE FISCHIA UN RIGORE - "L'importante che lo fischi, poi vediamo".