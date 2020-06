Le sfide nelle sfide. Dalla porta all'attacco, passando per il cuore della mediana che quest'anno per Juve e Napoli ha visto nuovi protagonisti. Eccola, la finale di Coppa Italia: si carica degli scontri diretti tra i calciatori, ma anche delle storie da romanzo. Come quella di Koulibaly, che s'intreccia al bianconero con un racconto di puro destino: prima quel gol che quasi vale scudetto azzurro, poi l'autorete di Torino quasi un anno fa che spalancò la strada delle incertezze per il Napoli allora di Ancelotti. Poi il duello dei gol: Cristiano contro Mertens. E quello del talento individuale, finissimo: Lorenzo Insigne contro Paulo Dybala. Sfida da 10.



Ecco i duelli rappresentati da La Gazzetta dello Sport: sono nella nostra gallery dedicata