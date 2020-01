Maurizio Sarri è l'osservato speciale di Napoli-Juventus. L'allenatore bianconero torna al San Paolo e i riflettori si accedono su di lui. Secondo La Gazzetta dello Sport l'accoglienza per l'ex tecnico non sarà delle migliori: molti lo ritengono un "traditore" per aver cambiato panchina, al San Paolo sono attesi fischi per Sarri.