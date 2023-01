Il Questore diAlessandroè intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it in vista del match di domani tra i partenopei e laEcco le sue parole: "Sarà importante arrivare per tempo e non concentrarsi negli ultimi minuti,. Verranno come sempre controllati anche i tifosi ospiti, e ci saranno maggiori verifiche anche per quanto riguarda la corrispondenza tra documento e nome del possessore del biglietto, per evitare che vi siano cessioni non sono consentite. A fronte di decine di migliaia di persone che desiderano godersi lo spettacoloe tendono ad eludere i controlli, che solitamente sono fatti nei confronti delle tifoserie che si spostano nelle trasferte in modo organizzato. Quando invece gli spostamenti avvengono in modo autonomo, spesso succede che ad essere coinvolte siano persone già intenzionate a scontrarsi".E sulle eventuali sanzioni: "Sia quelle penali che quelle amministrative sono sempre riferite a comportamenti di singole persone. Non si può penalizzare un’intera categoria.. Ma sono provvedimenti riferiti a comportamenti scorretti del singolo".