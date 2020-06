1









Non siamo neanche a metà ma Napoli-Juve, finale di Coppa Italia, fa già discutere. Prima di tutto per l'inno cantato da Sergio Sylvestre, cantante nato a Los Angeles, ma divenuto noto in Italia grazie al talent Amici di Maria De Filippi che prima della partita aveva scritto: "​Sono molto emozionato, stasera canterò l’Inno Nazionale Italiano prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. Sarà un onore esibirmi sulle note dell’Inno Nazionale del Paese che mi ha accolto a braccia aperte e che è diventato la mia casa". L'emozione si è vista tutta e molti non l'hanno perdonata sui social.



PUBBLICO VIRTUALE - Ma ci sono polemiche anche più dure per ciò che riguarda la scelta della RAI di trasmettere la partita con il pubblico virtuale visto che come tutte le partite post-Covid il pubblico non è ammesso sugli spalti. Una scelta che sta facendo discutere ma che non divide. Il pubblico virtuale, infatti, non sembra piacere proprio a nessuno. La coreografia non convince e crea molta confusione visiva, poco fruibile soprattutto per chi soffre di problemi alla vista come il daltonismo. Il web non perdona e si scatena.



