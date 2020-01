La vigilia ha un sapore molto dolce, specialmente quando alle porte c'è una partita così importante. Ancora un giorno, meno uno all'appello e poi, finalmente, si può scendere in campo. Il fascino delle sfide contro il Napoli, d'altronde, prescinde anche dalla pessima posizione in classifica dei partenopei. Concorderebbe anche Maurizio Sarri, che per la prima volta torna al San Paolo da avversario: ancora un giorno, ancora uno. Tira il fiato il tecnico toscano, che oggi alle 13.15 sarà in conferenza stampa per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.



La giornata dei bianconeri, poi, seguirà con l'allenamento di rifinitura e poi via verso Napoli, con la partita prevista per domani alle 20 e 45.