NAPOLI ALLERGICO AL PARI - Il Napoli ha pareggiato soltanto una delle ultime 25 partite di Serie A (1-1 v Torino lo scorso dicembre): completano il parziale per i partenopei 15 successi e nove sconfitte. Juventus e Napoli, inoltre, sono le due squadre di questo campionato che aspettano da più partite il pareggio per 0-0: 55 i bianconeri, 46 i partenopei.



CLEAN SHEET - La Juventus non subisce gol da tre partite consecutive di Serie A: i bianconeri non registrano una striscia più lunga senza reti al passivo nella competizione dal dicembre 2018 (sei di fila sotto Massimiliano Allegri).



JUVE ON THE ROAD - La Juventus ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte di campionato (1P), tanti successi esterni quanti nelle precedenti 14 gare giocate fuori casa (5N, 5P).