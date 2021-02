DA AGIPRONEWS



La Juventus in piena rimonta, verso i vertici della classifica; il Napoli in palese difficoltà, con 4 sconfitte nelle ultime sette partite giocate, tra coppe e campionato. Bastano queste premesse per spiegare il pronostico a tinte bianconere disegnato dagli analisti di Stanleybet.it in occasione dello scontro diretto di domani al Maradona. Il «2» della Juventus è giocabile a 2,04, i padroni di casa devono accontentarsi di un segno «1» piuttosto alto, a 3,60, mentre il pareggio vale 3,40. A orientare le previsioni concorre anche l'esito della recente Supercoppa, nella quale la Juventus si è imposta al Napoli per 2-0. Gattuso però, da tecnico partenopeo, ha già battuto i bianconeri in due occasioni: nella finale di Coppa Italia del giugno scorso (ai rigori dopo lo 0-0 ai supplementari) e nella sfida di campionato del gennaio 2020 (2-1 casalingo). Nel ventaglio di giocate Stanleybet.it spiccano Lozano e Ronaldo. L'ipotesi di una vittoria del Napoli con doppietta del messicano vale 26 volte la posta. Il successo bianconero con due gol del portoghese è ritenuto molto più probabile, a 6,50.