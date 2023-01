Come racconta Gazzetta,a confronto non solo in campo, ma anche fuori. Se facciamo un paragone tra le due rose, scopriamo che il valore di mercato attualmente è più alto (anche se non di tantissimo) per la squadra di Spalletti, perché è stata brava a scovare sul mercato giocatori a basso costo che dopo pochi mesi valgono già molto di più. Prendiamo Kvaratskhelia, che quest’estate è costato 10 milioni dalla Dinamo Batumi ma adesso si parla già di 70 milioni. O come Kim, arrivato per meno di 20 milioni ma può già essere rivenduto a 50. La Juventus paga invece l’età media alta della rosa (prendiamo Di Maria, campione del Mondo con l’Argentina ma quasi a fine carriera), il fatto che diversi giocatori siano a scadenza di contratto.