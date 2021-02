Il Napoli, che giocherà in casa domani alle 18 contro la Juventus, ha comunicato che la partita sarà seguita dalle televisioni di tutto il mondo: "Napoli-Juventus sarà seguito in tutto il Mondo. Domani i riflettori saranno puntati sullo Stadio Maradona per il big match della 22esima giornata di Serie A. Tutti i 5 Continenti si sono assicurati una copertura televisiva per l'evento. Previsto il collegamento delle maggiori Nazioni Europee, Inghilterra, Spagna, Germania, Russia, Portogallo, Olanda, Slovenia, e quelle centro-sudamericane quali Argentina, Brasile Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, Messico, Uruguay, Paraguay e Venezuela. Collegati anche Cina, Giappone, Canada, Stati Uniti, Australia, India, Bangladesh, Pakistan, e tra gli altri, gli Stati africani di Algeria, Camerun, Costa d'Avorio, Egitto, Marocco, Senegal, Somalia,Tunisia, Zimbabwe".