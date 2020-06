Attraverso il sito ufficiale del club, la Juventus ha analizzato i precedenti della sfida di questa sera contro il Napoli, valida per la vittoria della Coppa Italia.



“I PRECEDENTI Juventus e Napoli si sono affrontate 168 volte in tutte le competizioni con 78 vittorie per i bianconeri, 38 per i partenopei e 52 pareggi.



SOLO UN PAREGGIO Solo uno dei 14 confronti più recenti fra Juventus e Napoli in tutte le competizioni è terminato in pareggio (1-1 in Serie A ad aprile 2017): nel parziale nove successi bianconeri e quattro azzurri.



IN COPPA... Sono 11 gli incroci tra Juventus e Napoli in Coppa Italia (cinque successi a quattro per i bianconeri e due pareggi); la sfida più recente nella competizione risale al ritorno delle Semifinali del 2017, vinta dai partenopei per 3-2. Ma a volare in finale fu la Juventus in virtù del 3-1 dell’andata



TRE PRECEDENTI IN CAMPO NEUTRO Sono tre i precedenti fra Napoli e Juventus in campo neutro: la Juventus ha conquistato la Superocoppa Italiana nel 2012/13, mentre i campani hanno vinto la Coppa Italia 2011/12 e la Supercoppa Italiana 2014/15 ai calci di rigore.”.