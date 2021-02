Juventus e Napoli sono andate entrambe in gol negli ultimi quattro precedenti di campionato: è dal 1990 che nessuna delle due formazioni mantiene la porta inviolata per almeno cinque incroci consecutivi in Serie A (serie arrivata a nove).



BILANCIO - La Juventus è la squadra che più volte ha battuto il Napoli in Serie A (69); inoltre i bianconeri hanno segnato 220 gol contro i partenopei, più di ogni altra squadra nel massimo campionato. 74 i precedenti in casa partenopea in Serie A: 24 successi del Napoli, 23 della Juve e 27 pareggi.



QUANDO SI GIOCA IL SABATO - Sono cinque i precedenti tra Napoli e Juventus in casa dei partenopei disputati di sabato: dopo due successi bianconeri, sono arrivate tre vittorie per i padroni di casa, tra il 2007 e il 2015.



PRIMA VOLTA - Per la prima volta nella storia della Serie A a girone unico la sfida di ritorno tra due squadre verrà giocata prima di quella di andata.



Queste le statistiche e i precedenti riportati dal sito ufficiale bianconero. Numeri e anche un dato sulla clamorosa prima volta...