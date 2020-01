Sono ancora diversi i dubbi da sciogliere alla vigilia della gara tra Napoli e Juventus. Sarri, infatti, sta ragionando sia sulla difesa che sul centrocampo, con le idee più chiare in attacco. I ballottaggi principali sono quelli tra Rabiot-Matuidi e Higuain-Ramsey, con l'idea tridente. Anche in difesa però ragionamenti in corso per verificare le condizioni fisiche di Cuadrado e Alex Sandro, che potrebbe essere sostituito da Matuidi in caso di forfait.



LE PROBABILI FORMAZIONI



Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.



Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, C.Ronaldo.