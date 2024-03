C'è un solo giocatore diffidato in casa Juventus e che quindi rischia di saltare la prossima partita in caso di cartellino giallo nel match contro il Napoli, in programma domenica alle 20:45 allo stadio Maradona. Si tratta di Dusan Vlahovic, che era già in questa situazione nello scorso turno di campionato. Allegri scelse di "rischiarlo" con il Frosinone. Scelta ripagata visto che l'attaccante serbo ha fatto doppietta e non ha preso l'ammonizione che lo avrebbe fatto saltare il big match con il Napoli. Ovviamente, Vlahovic sarà titolare anche domani, con il rischio di non essere a disposizone contro l'Atalanta la prossima giornata.