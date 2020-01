La Juventus ha comunicato la lista dei convocati per il posticipo di domani sera contro il Napoli. Non ci sono, tutti e tre al centro del mercato: il primo è in uscita con il Borussia Dortmund in vantaggio sull'Everton, il terzino può andare al Psg in cambio di Kurzawa ma è ancora alle prese con l'infortunio agli adduttori e per quanto riguarda Pjaca è imminente il suo trasferimento al Cagliari come ha già annunciato Fabio Paratici ( QUI le sue parole).: Szczesny, De Ligt, Pjanic, Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Higuain, Rugani, Rabiot, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Coccolo, Buffon.