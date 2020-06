Sono 27 i convocati di Gennaro Gattuso in vista della finalissima di questa sera di Coppa Italia che vedrà il Napoli affrontare all'Olimpico di Roma la Juventus. Tutta la rosa è stata convocata per la trasferta e sia Manolas che Lozano sono inseriti fra i convocati. A sorpresa c'è anche Ospina che però è squalificato e sicuramente non sarà della gara.



L'elenco:

Portieri: Meret, Idasiak, Ospina, Karnezis.

Difensori: Malcuit, Mario Rui, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Manolas.

Centrocampisti: Demme, Allan, Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski, Lobotka.+

Attaccanti: Callejon, Llorente, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Younes, Milik.