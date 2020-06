La Juventus torna in campo e, dopo la semifinale contro il Milan, mercoledì contro il Napoli i bianconeri si giocheranno l'atto conclusivo della Coppa Italia. Per raggiungere il primo titolo della stagione, Maurizio Sarri potrà contare anche su Gonzalo Higuain. Infatti, secondo quanto riporta Sky Sport, l'argentino lavora alla Continassa e va verso il recupero dopo l'infortunio patito alla ripresa degli allenamenti: per Higuain, quindi, si prevede la convocazione. Difficile che possa partire dal primo minuto, più facile, ovviamente, che parta invece dalla panchina.