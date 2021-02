Napoli-Juve, parla Giuntoli a Sky Sport.



MOMENTO DURO - "Dobbiamo fare la conta, siamo in pochi e mancano calciatori. Ma siamo il Napoli e dobbiamo fare una grande partita, per i tifosi, la società, il club. Diamo il massimo per ottenere il massimo".



GATTUSO - "Le voci? Uno dopo tanti anni, ho un grande rapporto con la famiglia De Laurentiis. Lavoreremo e tireremo le somme. Per Gattuso? Idem".