La Juventus che perde fa notizia, specialmente a Napoli e contro una squadra che, prima di questa partita, non vinceva in casa da quattro partite consecutive. Complici i gol di Zielinski ed Insigne, ma anche una squadra spenta, come quella bianconera, che ha riservato pochi pericoli dalle parti di Meret. Una partita non difficile da gestire, per il direttore di gara, il signor Mariani da Aprilia. Si fida di Rocchi al Var in occasione del presunto rigore per la Juve, ma al contempo amministra quasi alla perfezione un match corretto: 7, è il voto che gli riserva Il Corriere dello Sport. Meno accondiscendente, invece, La Gazzetta dello Sport, che al contrario bolla con l'insufficienza la partita di Mariani: 5,5 figlio di una confusione generale, specialmente nella gestione dei cartellini. Si limita al 6, invece, Tuttosport: gara ordinata, nel limite di qualche errore.