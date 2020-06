Il 31 agosto decise l’autogol di Koulibaly in favore della Juventus, mentre il 26 gennaio fu il Napoli ad avere la meglio al San Paolo. Stasera le due squadre si sfideranno in parità, avendo vinto uno scontro a testa. Ma per Gattuso si presenta un’opportunità più unica che rara, che la Juventus ha voluto analizzare sul proprio sito ufficiale.



“L'ULTIMA VOLTA AL SAN PAOLO Il Napoli ha sconfitto per 2-1 la Juventus nel loro confronto più recente di gennaio in campionato: solo due volte nella sua storia la squadra partenopea ha sconfitto la Juve in due partite consecutive all’interno della stessa stagione (nel 1957/58 e nel 1986/87)”.