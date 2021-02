Come se non bastasse l'eliminazione dalla Coppa Italia contro l'Atalanta, tutte le voci inerenti al suo futuro, qualche problema di rosa e indisponibili, Gattuso ha un ulteriore grattacapo in vista del big match tra Juventus e Napoli. Come comunica il sito ufficiale del Napoli: "​Elseid Hysaj, uscito nel primo tempo durante i match contro l'Atalanta, ha accusato un risentimento al polpaccio sinistro". Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno ma sembra improbabile che il calciatore possa essere disponibile per la sfida contro i bianconeri.