Sabato alle 18 ci sarà il fischio d'inizio del big match di Serie A tra Juventus e Napoli. La squadra partenopea non si approccia al match nel migliore dei modi. I partenopei stanno attraversando un periodo di crisi, i risultati mancano, all'interno del club non si respira un clima sereno e Gattuso dovrà fare a meno di diversi calciatori: Demme, Hysaj, Manolas e Mertens saranno fuori per infortunio mente Ghoulam e Koulibaly sono fuori poer positività al coronavirus. Per la Juventus, invece, non saranno a disposizione Dybala e Arthur per infortunio,oltre a un Ramsey non al meglio della condizione.