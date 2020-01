Your browser does not support iframes.

Manca sempre meno a Napoli-Juve. E manca sempre meno alle emozioni, al ritorno, alle immagini di Sarri di ritorno a Napoli dov'è stato già accolto da 'traditore'. Ebbene: se in campo ci sarà da battagliare, stavolta anche il pre partita si annuncia infuocato. Tutte le foto e i video dal San Paolo per una sfida che in tanti avevano cerchiato in rosso sul calendario: poteva decidere le sorti di uno scudetto, è invece "solo" l'abbraccio - per nulla clamoroso - di un popolo che si sente ferito. Trovate tutto nella nostra gallery dedicata: Napoli-Juve è già iniziata!