Ci sono tante polemiche per la scelta dei rigoristi in Napoli-Juventus. Non ha calciato Cristiano Ronaldo che evidentemente doveva essere il quinto della batteria scelta da Maurizio Sarri. La Gazzetta dello Sport stronca il portoghese con un 5 in pagella e spiega: “Pretende i privilegi del centravanti, compreso il diritto inalienabile al tiro ogni volta che ha la palla. Ma non si rende conto che non è più al Real Madrid. Rischia di intristirsi. Rigori: forse doveva tirare l’ultimo per festeggiare?”.