C'è grande entusiasmo per Napoli-Juve. I biglietti per la sfida di domenica sera sta riscuotendo grande successo, tanto che la Curva B è già quasi sold out. Restano poche centinaia di biglietti anche Distinti e Tribuna Posillipo, disponibilità in Curva A.



Ecco i prezzi di Napoli-Juventus:



Tribuna Posillipo € 110,00

Tribuna Nisida € 90,00

Tribuna Family € 20,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 70,00

Curve € 40,00.



Biglietti acquistabili solo dai residenti nella regione Campania e i possessori di fidelity card della SSC Napoli ovunque residenti.