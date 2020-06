La gloria del Napoli, la disfatta della Juventus. Questo l’epilogo della finale di Coppa Italia, attesissima da tutti i tifosi, appassionati di calcio e non. Dopo i grandi risultati delle due semifinali, la sfida tra Sarri e Gattuso ha fatto registrare numeri importantissimi, schizzati alle stelle: la partita trasmessa ieri sera alle 21 da Rai Uno, ha tenuto incollati davanti alla tv ben 10 milioni e 202 mila spettatori con uno share del 39,58%. Battuti tutti gli altri programmi in prima serata. Numeri da capogiro, che però non bastano a battere il record di 11 milioni e 695 mila spettatori della finale Roma-Inter del 2010.