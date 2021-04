Dopo i posticipi Napoli-Torino e Lazio-Milan ci sono tre squadre in un solo punto: Napoli, Juventus e Milan sono tutte e tre a 66 punti, in questo ordine di classifica: i rossoneri infatti sarebbero fuori dalla Champions perché hanno gli scontri diretti a sfavore, ma molto potrebbe dipendere dalla gara del 9 maggio a Torino tra la Juve e la squadra di Pioli. In questo momento, nel mini-campionato a tre il Napoli e i bianconeri sarebbero a 6 punti, il Milan a 3. In caso di vittoria dei rossoneri a Torino tutte e tre le squadre sarebbero pari negli scontri diretti e a quel punto verrà considerata la differenza reti negli scontri diretti.