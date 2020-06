Le nuove regole post virus che impongono un massimo di 300 persone negli stadi (giocatori compresi), permettono di sentire anche le voci dei giocatori in campo. Così ieri, durante la sfida tra Napoli e Juventus, uno di quelli che parlava di più era Gigi Buffon. Parlava? Urlava e si sbracciava, per dare indicazioni alla difesa. Il portiere bianconero è stato il migliore della squadra di Sarri in una serata da dimenticare, e tra i pali sembrava un allenatore aggiunto.