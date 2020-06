Alle 21.00 la Juventus scenderà in campo allo Stadio Olimpico di Roma, per contendere al Napoli il primo titolo di stagione. Per la finale di Coppa Italia, Maurizio Sarri sembra avere un solo dubbio di formazione, che però riguarda tre giocatori. Infatti, Danilo, Douglas Costa e Cuadrado si giocano sostanzialmente due posti per tre. Così, qualora Sarri scegliesse di riproporre Douglas Costa in avanti, saranno Danilo e Cuadrado a giocarsi il posto, con il brasiliano favorito. Qualora, invece, resti fuori Douglas, ecco che Cuadrado salirà al fianco di Ronaldo e Dybala, mentre Danilo prenderà il posto di terzino.