Come scrive il Corriere dello Sport, per il designatore Rocchi il miglior arbitro in Italia non è colui che avrebbe dovuto fare la finale Mondiale, ma "risponde al nome di Daniele, 45 anni, ex internazionale, presidente della sua sezione (Roma1)". Come si legge, "Rocchi lo stima moltissimo, lui ha sempre ripagato la fiducia: lo ha tenuto “nascosto” in questo inizio di stagione (la scorsa settimana è andato a Cipro con La Penna per dirigere AEK Larnaca-Paphos, sfida al vertice del campionato cipriota), fornisce le garanzie necessarie sia dal punto di vista tecnico che comportamentale. I giocatori hanno sempre accettato le sue decisioni, in campo sa farsi rispettare limitando l’uso dei cartellini. Sia Napoli che Juventus non hanno mai mostrato di non gradire la presenza di Doveri, e si che i precedenti con le due squadre non sono mancati: 23 con la Juventus (con 13 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte) e 33 con il Napoli (19 vittorie, 9 pareggi e 5 ko)". E venerdì, per Doveri si tratterà del terzo Napoli-Juve diretto in carriera e i due precedenti hanno sorriso alla squadra azzurra: 1-0 nel marzo del 2021, oltre alla finale di Coppa Italia 2020 decisa ai rigori.