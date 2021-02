In casa Napoli la situazione non è facilissima, con una crisi di risultati che sta facendo molto parlare circa il rapporto tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l'allenatore Gennaro Gattuso. La sensazione è che proprio il match con la Juventus, in programma oggi alle 18 allo stadio Maradona, sia decisivo per le sorti della panchina partenopea. Ma in base a cosa deciderà De Laurentiis? A svelarlo è Radio Marte: c'è stata una telefonata "rasserenante" del patron al tecnico: la richiesta presidenziale non riguarda tanto il risultato quanto la prestazione. Sarà quindi l'atteggiamento del Napoli contro la Juve a decidere il futuro di Gattuso.