A Sky Sport, Matthijsha presentato Napoli-Juve. Ecco le sue dichiarazioni a JTV. "Sempre partite speciali? E' sempre una grande partita, Napoli-Juve molto lunga per tutte le squadre. Adesso proviamo a vincere"."I più forti? Mah, adesso siamo a metà stagione, noi abbiamo giocato tante partite insieme e così giochiamo meglio. Cerchiamo un livello sempre più alto e questo è importante per noi"."Giocare con Chiellini? Quando Chiellini è rientrato è stato meglio in campo, più esperienza, lui è un po' cattivo ed è buono in campo. Ora facciamo bene, penso che siamo più corti e abbiamo più pressione di palla ed è importante per noi".