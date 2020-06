Era nell'aria, da quando è arrivato Rino sono cambiate tante cose, si sono compattati tutti attorno a lui, alla società e all'idea di Napoli che è l'unica che riesce a contestare il titolo alla Juventus. Questa è già un'altra volta l'abbiamo battuta in Coppa Italia e una in Supercoppa. Ancora non li abbiamo battuti in campionato ma prima o poi spero di riuscirci. Agnelli? Avevamo stabilito di consegnare anche le altre alla sua squadra ma mi sono distratto...prima ho chiamato Andrea e gli ho detto: 'Qualsiasi cosa accada premiamo le due squadre assieme'. E lui mi ha detto: 'Si certamente'.