La sconfitta della Juventus di ieri sera contro il Napoli tiene aperti i giochi per lo Scudetto, con Inter e Lazio che recuperano un punto sui bianconeri capolisti. Una giornata storta, cominciata con la goffa respinta di Szczesny che ha propiziato il primo gol di Zielinski e continuata con il colpo del ko siglato da Insigne. In mezzo, poca Juve, che si consola soltanto con l'ottava giornata consecutivamente a segno per Cristiano Ronaldo.