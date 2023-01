Come racconta Gazzetta,giocherà con il tempo che, più passa, più gli diventa amico: attendere per poi spendere il tesoro in panchina ai danni di chi si è stancato a creare. Suggestiva la presenza di un campione del mondo argentino, Di Maria, nel tempio di Maradona: quasi un pellegrinaggio ex voto dopo la grazia ricevuta in Qatar. Milik cercherà di prolungare la tradizione dei cuori ingrati che corre da Altafini a Higuain, in gol al San Paolo (1-0) per lo scudetto di Sarri. Il Napoli sconfisse la Juve in casa nei due campionati vinti; doppietta di Diego nel ‘90 (3-1). Platini imbucò una punizione (1-1) per lo scudetto 1983-84. Napoli-Juve è stata spesso una storia di grandi firme e spesso ha determinato il corso del campionato. Qui, novembre 2011 (3-3), Conte varò il 3-5-2 che Allegri indossa ancora adesso.