Poche ore al momento della verità. Sarri contro il suo passato, contro la sua creazione rimodellata prima dall’operato di Ancelotti e poi da quello di Gattuso, ma che conserva il tridente che ha fatto le fortune del tecnico toscano. Napoli-Juventus ha il sapore di quell’appuntamento con il destino da non mancare, una gara dalle molteplici sfide interne, che nessuno vuole perdere. Appuntamento alle 21 di stasera, per assistere alla finalissima di Coppa Italia.



I TIFOSI - Non è solo la partita di Cristiano Ronaldo, Dybala, Mertens e Insigne e di tutti i presenti all’Olimpico di Roma, ma è anche la partita dei tifosi. Da chi sogna e chiede la gloria, a chi si dedica ai classici sfottò prepartita, passando per chi già contesta le scelte di allenatori e critica l’arbitro Doveri, prima ancora del fischio d’inizio. Insomma, tutto quello che può essere riassunto nella classica atmosfera che accompagna una partita valida per un trofeo. Non ci sarà il clima infernale da stadio, ma la battaglia psicologica tra tifoserie non cessa di esistere. Sfoglia la gallery per vedere come i tifosi si preparano alla finale sui social