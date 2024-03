È un incubo che si ripete per la Juventus, incapace ancora una volta di conquistare il Maradona. Il Napoli vince 2-1, ma i rimpianti sono molti. I bianconeri hanno sprecato numerose occasioni in avanti, per poi cedere nel finale dopo un rigore causato da un'ingenuità di Nonge. L'amaro risultato lascia un retrogusto di delusione, con la Juventus che si trova a fare i conti con gli errori commessi. La partita avrebbe potuto prendere una piega diversa se non fosse stato per quelle occasioni mancate e per l'episodio che ha portato al rigore decisivo. Questa sconfitta aggiunge ulteriori pressioni e interrogativi sul futuro della squadra, mentre il Napoli festeggia una vittoria importante sul suo terreno di casa. Napoli-Juventus, il commento di Chirico