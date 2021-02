Dal sito ufficiale della FIGC: "La 22^ giornata di Serie A punta i fari su Napoli-Juventus, il match più interessante del sabato di campionato (ore 18). La squadra di Gattuso è sesta in classifica a 12 punti dal Milan capolista; la formazione di Pirlo occupa la terza piazza a 7 lunghezze dalla vetta. Va ricordato che Napoli e Juventus devono recuperare il loro incontro del girone di andata. La sfida statistica della 22^ giornata, realizzata per mezzo del database liberamente consultabile nella sezione dedicata del sito Figc.it, mette di fronte Lorenzo Insigne e Federico Chiesa. Finora Chiesa ha collezionato una presenza in più di Insigne (18 vs 17), ma in termini di minutaggio è il giocatore del Napoli a prevalere (1.327' vs 1.290'). Da notare come entrambi vengano spesso sostituiti: 6 cambi per Insigne, ben 10 per Chiesa. Cominciamo dal rendimento offensivo, dove a livello realizzativo è Insigne a farsi preferire. Il capitano del Napoli ha segnato 9 gol contro i 6 del bianconero, con una media di una rete ogni 147 minuti a fronte dei 215' di Chiesa. Quest'ultimo, tuttavia, primeggia per numero di assist (4 vs 3), per precisione al tiro (50% vs 46,2%) e per numero di occasioni create (21 vs 19). La loro partecipazione al gioco della squadra è decisamente diversa. Insigne è un vero punto di riferimento per la manovra del Napoli e non è un caso che abbia completato il doppio dei passaggi rispetto a Chiesa: 663 vs 331. Non solo, anche in fatto di accuratezza il talento napoletano ha valori più elevati: 84,9% di precisione contro l'80,5% di Chiesa, divario che si amplia se si guarda ai passaggi effettuati nella metà campo avversaria (77,5% vs 69,7%). Leggera prevalenza di Chiesa, invece, nel numero di dribbling riusciti: 30 vs 29. Sul piano difensivo, entrambi fanno registrare dei dati interessanti. Insigne colpisce per il numero di intercetti, ben 19 (vs 5), mentre Chiesa è più attivo nei contrasti (14 vs 9) e nelle respinte difensive (11 vs 0). A livello disciplinare, Chiesa è più tartassato di Insigne (24 falli subiti vs 14), ma è anche più falloso del suo collega (15 falli fatti vs 5). Finora Insigne ha ricevuto due ammonizioni e un'espulsione, un giallo e un rosso per Chiesa".