Secondo atto di Juventus-Napoli. Il primo si è svolto al Mapei Stadium qualche settimana fa, in palio c’era una Supercoppa italiana portata a casa dai bianconeri. Primo round a Pirlo, sabato il secondo al Maradona, in attesa del terzo ancora da fissare (non c’è ancora una data per il match d’andata, prima annullato e poi riconfermato). Non è ancora suonata la campanella che le parti hanno iniziato a prendersi a cazzotti. Per la precisione, sui social. Perché? Come spesso accade, le tifoserie si sono scatenate per la designazione arbitrale del match. E all’offensiva azzurra gli juventini hanno risposto prontamente, schivata e diretto destro al mento.



