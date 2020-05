4









Fabio Paratici apre il mazzo dei possibili futuri numeri 9 della Juventus. La prima carta estratta è Mauro Icardi, messa lì da una parte aspettando che Inter e Psg trovino un accordo per il riscatto (per una questione di rapporti è decisamente più facile andare a bussare alla porta di Leonardo che dell'ex ad della Juve Marotta). La prima alternativa è Arek Milik, che ad oggi è anche la pista più concreta per il dopo Higuain. Come qualche anno fa, i bianconeri provano ancora a pescare in casa Napoli per completare il reparto. Arek e Sarri sono legati da quel filo azzurro che riconduce all'intuizione dell'allenatore di schierare Dries Mertens falso nueve per rimediare all'infortunio del polacco.



DA NAPOLI A TORINO - Giochi del destino, che se non c'avesse messo lo zampino Sarri avrebbe potuto allenare Milik senza problemi. Era lui, infatti, la prima scelta del tecnico per il dopo Higuain sotto il Vesuvio. Ai tempi, si era voluto incontrare anche di persona con l'allora attaccante dell'Ajax per convincerlo a venire in Italia. Copia e incolla, da Napoli a Torino: la sostanza è la stessa, perché anche qui Milik verrebbe per coprire il buco che lascerà il Pipita, ormai fuori dal progetto bianconero.



BRACCIO DI FERRO - Ancora però c'è da lavorare per trovare un accordo col Napoli. Come riporta Calciomercato.com, la richiesta del presidente De Laurentiis è di 40 milioni tondi tondi per portare via Arek dal San Paolo. Qualche contropartita per abbassare il prezzo? Nessuna, grazie. Ha risposto il Napoli. Vogliono solo cash. Tanti, troppi secondo la dirigenza della Juventus. Soprattutto considerando che il giocatore ha solo un altro anno di contratto e nel 2021 si può liberare a parametro zero. E di rinnovo non ne vuole sentir parlare: Milik vuole cambiare aria e l'avventura alla Juve lo stuzzica, anche se dalla Spagna c'è l'Atletico Madrid che ha acceso i riflettori sul polacco. Il Napoli ha fatto la sua richiesta, la Juve non ha nessuna intenzione di mettere sul piatto 40 milioni senza contropartite. E' iniziato il braccio di ferro.