La Juventus è entrata in campo per la finale di Coppa Italia contro il Napoli con la tuta per la prossima stagione che è stata messa in vendita pochi giorni fa negli store on-line ufficiali della società.ed ha trovato il gradimento dei tifosi che sui social hanno commentato con entusiasmo il design della tuta che la Juve vesitrà per la prossima stagione.