Come riporta Opta la Juventus ha vinto le ultime tre gare di Serie A contro il Napoli: l’ultima volta in cui i bianconeri hanno registrato almeno quattro successi consecutivi contro i partenopei nella competizione risale a dicembre 1993 (cinque in quel caso). Il Napoli ha perso quattro partite interne di fila in Serie A per la prima volta dal 1998: i partenopei non hanno mai subito cinque sconfitte casalinghe consecutive nella competizione.